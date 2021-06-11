Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Зокрема, вночі в Україні, крім заходу та південного-заходу, місцями очікується невеликий дощ, вдень помірні короткочасні дощі та грози.
Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах 11-16°, вдень 21-26°. У Карпатах вночі 4-9°, вдень 14-19°.
У Києві 11 червня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ та гроза.
Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-15°, вдень 22-24°.
- Вдень 10 червня в Україні прогнозувалися грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.