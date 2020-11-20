Сьогодні, 20 листопада, в деяких областях України очікується дощ з мокрим снігом.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, вдень у західних, а також в більшості північних та центральних областей очікується дощ і мокрий сніг, на решті території без опадів.

На дорогах, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний та північно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря в західних областях складе 1-6 градусів вище нуля, на решті території – від -1 до +4 градусів.

У Києві вдень також очікується дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря в столиці коливатиметься від -2 до +3 градусів.