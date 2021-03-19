Про це повідомляє Український гідрометцентр.
По всій Україні, окрім Сумської, Волинської та Рівненської області, очікується невеликий мокрий сніг та дощ.
Температура вночі у західних областях 2-9°, в Карпатах до 12° морозу, на решті території від 2° тепла до 5° морозу, вдень 1-8° тепла.
Вітер північно-західний, 7-10 м/с.
У столиці 19 березня очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.
Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
- Раніше повідомлялось, що після кількох безсніжних днів у Києві знову хуртовини.