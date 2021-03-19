Сьогодні в Україні буде хмарно, в деяких областях очікуються опади.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

По всій Україні, окрім Сумської, Волинської та Рівненської області, очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі у західних областях 2-9°, в Карпатах до 12° морозу, на решті території від 2° тепла до 5° морозу, вдень 1-8° тепла.

Вітер північно-західний, 7-10 м/с.

У столиці 19 березня очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.