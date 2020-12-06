6 грудня в Україні без істотних опадів. В західних областях та у південно-східній частині прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Правобережжі місцями туман, ожеледь. У північних, центральних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях та у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях протягом доби від -2 °C до +3 °C, на Закарпатті вдень +7-12 °C; у південних, Вінницькій, Житомирській областях вдень близько 0 °C; на решті території вночі -4-9 °C, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до -13 °C, вдень до -5 °C морозу.

У Києві сьогодні без опадів. Температура вночі -4-6 °C, до -2 °C. На Київщині вдень до -4 °C.