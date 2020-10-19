Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України температура повітря коливатиметься від +8 °C до +11 °C. Такою ж температура буде на півночі та у центрі країни.
Трохи тепліше прогнозується у східних на південних регіонах – від +11 °C до +16 °C, та до +17 °C у Криму.
Крім того, у східних областях та більшості районів Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Вдень, 18 жовтня, в Україні без істотних опадів.
- 15 жовтня в Україні переважно без опадів, лише у кількох західних областях очікуються дощі.