Сьогодні вдень, 19 жовтня, в Україні дощів не очікується, проте температура повітря стане нижчою - +9-17°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України температура повітря коливатиметься від +8 °C до +11 °C. Такою ж температура буде на півночі та у центрі країни.

Трохи тепліше прогнозується у східних на південних регіонах – від +11 °C до +16 °C, та до +17 °C у Криму.

Крім того, у східних областях та більшості районів Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.