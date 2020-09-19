Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер у суботу очікується північно-західний, 5-10 м/с.
На території західних областей днем температура повітря підвищиться до +17-21 градусів, а вночі – до +4-6.
На півночі, сході і в центральних областях вдень буде +16-21 градусів, а вночі – +5-7 градусів. На півдні вдень очікується +19-22 градусів, а вночі – +7-11.
- У вересні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 14–19 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.