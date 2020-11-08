Сьогодні, 8 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на заході та півдні країни місцями туман. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі +1-6 °С; вдень +7-12 °С, на Закарпатті та Прикарпатті до +15 °С.

У Києві 8 листопада сухо. Температура вночі +4-6 °С, вдень близько +10 °С. У столичній області також без опадів, температура вночі +1-6 °С, вдень +7-12 °С.