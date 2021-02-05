5 лютого погода в Україні очікується переважно сонячна та морозна.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Опадів сьогодні не прогнозується.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Найпрохолодніше буде на півночі, де температура повітря опуститься до -5 – -9 градусів морозу.

Найтепліша погода прогнозується на півдні. Повітря там прогріється до +5 градусів тепла.

На заході температура повітря коливатиметься в межах -5 – +4, а на сході – +1 – -7.