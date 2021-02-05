Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Опадів сьогодні не прогнозується.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Найпрохолодніше буде на півночі, де температура повітря опуститься до -5 – -9 градусів морозу.
Найтепліша погода прогнозується на півдні. Повітря там прогріється до +5 градусів тепла.
На заході температура повітря коливатиметься в межах -5 – +4, а на сході – +1 – -7.
- У зв’язку з погіршенням погодних умов у п’ятницю, 5 лютого, департамент освіти і науки Києва закликав не відправляти дітей до школи.