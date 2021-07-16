У п’ятницю, 16 липня, в Україні буде спекотна погода, подекуди із короткочасними дощами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зазначається, що антициклон поступово руйнується, нестійкість атмосфери посилюється, відповідно сьогодні у певних регіонах в денні години на небі буде більше купчастих хмар, подекуди із короткочасними дощами.

Загалом в Україні значних опадів не очікується, лише вдень у північних, східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ гроза.

Вітер прогнозується змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура повітря вночі очікується 18-23°, вдень 30-35°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря по області прогнозується вночі на рівні 18-23°, вдень 30-35°. У Києві – вночі 21-23°, вдень 32-34°.