Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
У більшості південних, вдень і у західних областях очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень на заході країни подекуди шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 17-22°, вдень 31-36°, на крайньому півдні країни 26-29°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°.
- На Закарпатті 23 червня зафіксували найвищу температуру повітря за останні 130 років.
- Також температура повітря в Києві в середу, 23 червня, піднялася до рекордних показників.