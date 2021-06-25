У п’ятницю, 25 червня, в Україні буде спекотно, проте очікуються дощі.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У більшості південних, вдень і у західних областях очікується короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень на заході країни подекуди шквали 15-20 м/с, в окремих районах град.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 17-22°, вдень 31-36°, на крайньому півдні країни 26-29°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 21-26°.