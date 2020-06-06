Погода в Україні сьогодні, 6 червня, буде теплою, але на заході очікуються дощі.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вдень температура повітря в деяких областях країни підніметься до 29 С° тепла. Вночі температура очікується від 12 С° до 16 С° тепла. Вітер південний, 7-12 м/с.

На півдні країни буде сонячно, а на заході очікуються дощі, можливо, з грозами, а також окремі пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві сьогодні очікується 26-28 С° тепла, проте вдень можливий дощ з грозою. Вночі температура повітря опуститься до 14-16 С° тепла. Вітер південний, 7-12 м/с.