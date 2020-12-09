Сьогодні, 9 грудня, температура повітря в Україні коливатиметься від -2 °C до +2 °C, в Одеській області до +5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Одещині, Херсонщині й у Криму сьогодні прогнозується незначний дощ зі снігом, подекуди можлива ожеледь, а на дорогах північних і східних областей — ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 7—12 м/с, у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях пориви 15—20 м/с.

Найтепліше буде на Закарпатті – до +6 °C.