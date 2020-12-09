Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Одещині, Херсонщині й у Криму сьогодні прогнозується незначний дощ зі снігом, подекуди можлива ожеледь, а на дорогах північних і східних областей — ожеледиця.
Вітер південно-східний, східний, 7—12 м/с, у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях пориви 15—20 м/с.
Найтепліше буде на Закарпатті – до +6 °C.
- 8 грудня в Україні без опадів, лише на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями невеликий сніг і дощ, ожеледь; на дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця.