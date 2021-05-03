Сьогодні, 3 травня, в Україні сонячна та малохмарна погода, лише в східних та деяких південних областях прогнозуються грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найпрохолодніше буде у західних регіонах – там температура коливатиметься від +10 °C до +14 °C, в Закарпатській області до +15 °C.

В центральних, східних та південних областях буде найтепліше – до +19°C, а в Харківській, Луганскій та Донецькі областях – до +24 °C.

Крім того, 3 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Донецької, Одеської, Миколаївської та центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.