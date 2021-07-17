Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, на синоптичному горизонті вже чітко прослідковується послаблення спеки. Але вихідні у більшості регіонів України ще пройдуть у малоградієнтному полі підвищеного тиску з нестійкою атмосферою.
У суботу у західних, північних, завтра вдень і в східних областях очікуються невеликі, місцями помірні дощі з грозами, на заході країни подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території переважно без опадів.
Також утримається спекотна погода з температурою вночі 16-23°, вдень 30-35°.
У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-8 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується по області 18-23°, вдень 30-35°, у Києві вночі 21-23°, вдень 32-34°.
- Минулого місяця у Києві було зафіксовано аж 10 температурних рекордів.