У суботу, 17 липня, в Україні буде спекотно, проте можливі дощі з градом та шквалами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, на синоптичному горизонті вже чітко прослідковується послаблення спеки. Але вихідні у більшості регіонів України ще пройдуть у малоградієнтному полі підвищеного тиску з нестійкою атмосферою.

У суботу у західних, північних, завтра вдень і в східних областях очікуються невеликі, місцями помірні дощі з грозами, на заході країни подекуди град та шквали 15-20 м/с, на решті території переважно без опадів.

Також утримається спекотна погода з температурою вночі 16-23°, вдень 30-35°.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-8 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується по області 18-23°, вдень 30-35°, у Києві вночі 21-23°, вдень 32-34°.