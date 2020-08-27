27 серпня у західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11-16 °C, у південній частині до +19 °C; вдень у західних та північних областях +20-25 °C, на решті території +26-31 °C.

27 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.