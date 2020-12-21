Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура впродовж доби 1-6° морозу. На решті території без опадів; температура вночі і вдень від 3° морозу до 2° тепла (на крайньому заході вдень 1-6° тепла).
У Києві та Київській області на початку тижня опадів не передбачається, температура у столиці протягом доби 0-2° тепла, у регіоні вдень від 3° морозу до 2° тепла.
21 грудня у більшості областей, крім східних, туман, видимість 200-500 м.
- 17 грудня по всій Україні прогнозувалася хмарна погода, температура повітря коливатиметься від -1 °C до +4 °C.