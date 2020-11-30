Сьогодні, 30 листопада, на більшій частині території Україні прогнозуються дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях вдень прогнозуються значні опади, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.

Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях від +2 °C до -3 °C (вночі до -5 °C), на високогір’ї Карпат -5-10 °C, на решті території від -1 °C до +4 °C (вдень на півдні до +8 °C).