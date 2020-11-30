Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях вдень прогнозуються значні опади, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь.
Вітер північний, північно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с, на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби у західних, північних та Вінницькій областях від +2 °C до -3 °C (вночі до -5 °C), на високогір’ї Карпат -5-10 °C, на решті території від -1 °C до +4 °C (вдень на півдні до +8 °C).
- 29 листопада на більшій частині території України очікується дощ і мокрий сніг, температура вдень коливатиметься від 0 °C до +5°C, на півдні до +9°C.