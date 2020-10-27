27 жовтня на більшості території Україні буде суха погода, температура повітря вдень становитиме +12-17 °C; у південній частині – до +20 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

27 жовтня лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень у східних областях +12-17 °C; у південній частині вдень +15-20 °C.

У наступні два дні, 28-29 жовтня, погода в Україні не зміниться. Синоптики опадів не обіцяють, вночі та вранці подекуди туман.

Крім того, у більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.