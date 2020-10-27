Про це повідомляє Укргідрометцентр.
27 жовтня лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень у східних областях +12-17 °C; у південній частині вдень +15-20 °C.
У наступні два дні, 28-29 жовтня, погода в Україні не зміниться. Синоптики опадів не обіцяють, вночі та вранці подекуди туман.
Крім того, у більшості районів східних та Одеської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 26 жовтня в Україні суха та малохмарна погода, лише в Одеській області вдень прогнозували дощ.