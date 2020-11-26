Сьогодні, 26 листопада, в Україні переважно без опадів, температура повітря коливатиметься від +1°C до +10 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у східних областях незначний дощ з мокрим снігом. У західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях вночі та вранці туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 0 °C до +5°C, в західних, місцями східних, Вінницькій та Одеській областях -1-6°C, в Карпатах до -8 °C; вдень +3-8 °C, на крайньому півдні країни та Прикарпатті до +10 °C, у східних областях до +4 °C.