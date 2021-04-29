Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 °C, у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 °C.
Температура повітря вдень коливатиметься від +13 °C до +18 °C.
29 квітня у Тернопільській, Вінницькій, більшості районів Житомирської, Хмельницької та Чернівецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 28 квітня по всій Україні прогнозується ясна погода, без опадів. Температура вдень – до +16 °C.