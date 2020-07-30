30 липня вночі у північних, західних та Вінницькій, вдень у більшості центральних, Сумській, Харківській областях та в Карпатах короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про цо повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний (на півдні та сході країни – південно-західний), 7-12 м/с, вдень у центральних та Харківській областях подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21 °C, на крайньому заході країни 13-15 °C; вдень у західних та північних областях 24-29 °C, на решті території 29-34 °C; у Карпатах вночі 10-14 °C, вдень 17-21 °C.

30 липня у східних, центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.