Про цо повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер північно-західний (на півдні та сході країни – південно-західний), 7-12 м/с, вдень у центральних та Харківській областях подекуди шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 16-21 °C, на крайньому заході країни 13-15 °C; вдень у західних та північних областях 24-29 °C, на решті території 29-34 °C; у Карпатах вночі 10-14 °C, вдень 17-21 °C.
30 липня у східних, центральних, Одеській, Миколаївській та Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 29 липня у західних та деяких центральних областях вдень прогнозувалися дощ, місцями грози.