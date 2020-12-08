8 грудня в Україні без опадів, лише на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями невеликий сніг і дощ, ожеледь; на дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі -7-12 °C, вдень -0-5 °C; у західних областях та південній частині вночі -2-7 °C, вдень від -2 °C до +3 °C.

На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі від +4 °C до -1 °C, вдень +1-6 °C.

8 грудня на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден. 8 грудня у західних, південних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.