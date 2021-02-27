Про це повідомляє Укргідрметцентр.
Температура повітря на заході вдень прогнозується на рівні +5+9 градусів, а вночі +3+5.
У північних та центральних областях вдень буде +3+6, вночі +2+5.
На сході країни вдень буде +3+5 і вночі так само.
У південних регіонах температура повітря вдень складе +7+9, а вночі +3+5.
По всій території України очікуються дощі, а на заході з мокрим снігом.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
- 26 лютого в Україні очікувалася суха та тепла погода, температура повітря вдень підніметься до +18.