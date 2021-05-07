Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, сьогодні в Україну надійде холодний атмосферний фронт циклону GREGOR, центр якого буде розташований над Польщею та Білоруссю. Як наслідок – в нашій країні пройдуть короткочасні дощі і слідом за фронтом, з заходу, потроху буде надходити більш прохолодне повітря. Тому на вихідних в Україні знову трохи похолоднішає.
7 травня вночі на Харківщині та Луганщині, вдень в Україні, крім південно-східної частини, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер південний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься 3-8° тепла (в Карпатах близько 0°), вдень 14-19°, на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°.
- 6 травня дощі прогнозувалися на більшій частині України, температура коливатиметься від +14 °C до +19 °C.