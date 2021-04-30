Сьогодні, 30 квітня, , у західних і північних областях, а також у Києві очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, західні, північні та частково центральні області будуть під впливом фронтальних систем, які пов’язані із циклоном CHRISTIAN.

Відповідно, у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті значні дощі; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься на рівні 5-10°, у східних областях 2-7° тепла, вдень 15-20°. На високогір’ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 8-10°.

У Києві прогнозується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-10°, вдень 17-19°.