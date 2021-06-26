Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у суботу в західних, центральних та південних областях місцями очікуються сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, лише на сході України буде переважно без опадів.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 16-22°, вдень 31-36°.

У Києві дощ прогнозується вдень. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 21-23°, вдень – 32–34°.