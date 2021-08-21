Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Зокрема, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень місцями і в західній частині короткочасні дощі, грози, на сході країни подекуди шквали 15-20 м/с.
Температура повітря вночі очікується на рівні 9-15°, на узбережжі морів, найближчої ночі і на сході країни до 19°; вдень 22-28°.
У Києві без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.
- 20 серпня повідомлялось, що частину України накриють дощі з грозами.