Сьогодні, 21 серпня, в Україні переважно пануватиме поле підвищеного тиску, тобто буде менше хмар, більше сонця та комфортні температури.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Зокрема, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, вдень місцями і в західній частині короткочасні дощі, грози, на сході країни подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі очікується на рівні 9-15°, на узбережжі морів, найближчої ночі і на сході країни до 19°; вдень 22-28°.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.