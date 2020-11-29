Сьогодні, 29 листопада, на більшій частині території України очікується дощ і мокрий сніг, температура вдень коливатиметься від 0 °C до +5°C, на півдні до +9°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сніжитиме сьогодні у західних областях, У Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Чернігівській областях – мокрий сніг. В деяких центральних та східних регіонах – дощ. В Дніпропетровській та південних областях без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області 29 листопада очікується дощ та мокрий сніг, вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вдень +1-3 °C, по області вдень до +5 °C.