У п’ятницю, 5 березня, в Україні очікується похолодання та дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрметцентр.

Так, вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім півдня, очікується дощ та мокрий сніг. В Карпатах місцями прогнозуються значні опади.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0-5° тепла, у південній частині вдень 6-11°, на Одещині 14-16° тепла.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

У Києві також очікується дощ та подекуди можливий мокрий сніг. Температура повітря опуститься до 2-4° тепла.