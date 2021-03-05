Про це повідомляє Укргідрметцентр.
Так, вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім півдня, очікується дощ та мокрий сніг. В Карпатах місцями прогнозуються значні опади.
Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0-5° тепла, у південній частині вдень 6-11°, на Одещині 14-16° тепла.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
У Києві також очікується дощ та подекуди можливий мокрий сніг. Температура повітря опуститься до 2-4° тепла.
- 4 березня в Україні було без опадів, денна температура коливалася від + 6 ° C до +14 ° C.