Сьогодні в Україні переважно без опадів

Сьогодні, 9 квітня, по всій території України переважатиме погода без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що найближчої доби територія України буде знаходитись під впливом поля високого атмосферного тиску – антициклону PEGGY. Тому по всій території країни переважатиме погода без опадів.

Вітер очікується переважно північний з переходом в західній частині на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві опадів також не передбачається. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.