Covid-19 Україна

оновлено 09.04.2021 о 07:02

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Сьогодні в Україні переважно без опадів

Сьогодні, 9 квітня, по всій території України переважатиме погода без опадів.

П’ятниця, 9 квітня 2021, 07:30

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що найближчої доби територія України буде знаходитись під впливом поля високого атмосферного тиску – антициклону PEGGY. Тому по всій території країни переважатиме погода без опадів.

Вітер очікується переважно північний з переходом в західній частині на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1° тепла до 4° морозу, вдень 6-11° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві опадів також не передбачається. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2° морозу, вдень близько 10° тепла.

  • Український гідрометеорологічний центр дав прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на квітень 2021 року.

 

Теги: погода, прогноз погоди

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