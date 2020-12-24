Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних, центральних, північних та деяких південних областях прогнозуються дощі, подекуди зі снігом.
Температура повітря:
- на заході – від +5 °C до +9 °C;
- на півночі – від -1 °C до +4 °C;
- у центрі – 0-4 °C;
- на сході – від -1 °C до -3 °C;
- на півдні – +2 – 7 °C;
- У Криму – до +9 °C.
У північно-східних областях ожеледь; у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, на Київщині туман, видимість 200-500 м.
- 23 грудня повідомлялося, що у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, в наступні дві доби по всій країні очікується мокрий сніг та дощ, подекуди, крім півдня, на дорогах ожеледиця.