24 грудня в деяких областях України значно підвищиться температура повітря - до +9 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, центральних, північних та деяких південних областях прогнозуються дощі, подекуди зі снігом.

Температура повітря:

на заході – від +5 °C до +9 °C;

на півночі – від -1 °C до +4 °C;

у центрі – 0-4 °C;

на сході – від -1 °C до -3 °C;

на півдні – +2 – 7 °C;

У Криму – до +9 °C.

У північно-східних областях ожеледь; у північних, центральних та східних областях на дорогах ожеледиця, на Київщині туман, видимість 200-500 м.