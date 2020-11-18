Сьогодні, 18 листопада, в Україні хмарно, у північних та центральних областях вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг, у західних областях подекуди туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі до -5°C. У північно-східних областях вночі -6-9 °C, вдень -3-5 °C, у західних областях, на півдні Криму та Одещини вдень до +12 °C.

У Києві 18 листопада вночі та вранці місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі -1-3 °C, вдень 0-2° тепла.

Вранці 18 листопада у Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.