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Сьогодні в Україні прогнозується суха та тепла погода

У четвер, 9 вересня, в Україні прогнозується суха та тепла погода.

Четвер, 9 вересня 2021, 07:38

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Синоптична ситуація в Україні зараз є стабільною – потужний антициклон Hermelinde все ще утримує свої позиції і найближчими днями буде визначати погоду по всій країні.

Тому якихось суттєвих погодних змін на наступні декілька днів очікувати не варто – буде сонячно та тепло. І вже можна вітати бабине літо – цей період теплої осінньої погоди зазвичай наступає після перших осінніх заморозків.

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, проте опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 20-25°, на високогір’ї Карпат та в горах Криму 15-17°.

У Києві 9 вересня без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі очікується в межах 9-11° тепла, вдень 23-25°.

  • Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.
Теги: погода, прогноз погоди

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