Сьогодні в Україні прогнозується суха та тепла погода

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Синоптична ситуація в Україні зараз є стабільною – потужний антициклон Hermelinde все ще утримує свої позиції і найближчими днями буде визначати погоду по всій країні.
Тому якихось суттєвих погодних змін на наступні декілька днів очікувати не варто – буде сонячно та тепло. І вже можна вітати бабине літо – цей період теплої осінньої погоди зазвичай наступає після перших осінніх заморозків.
Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність, проте опадів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 20-25°, на високогір’ї Карпат та в горах Криму 15-17°.
У Києві 9 вересня без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі очікується в межах 9-11° тепла, вдень 23-25°.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.