Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У південних областях на дорогах ожеледиця, у західних областях вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні та заході 1-6° тепла.
У Києві та області 15 грудня без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура протягом доби близько нуля градусів, на Київщині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.
- В Україні 14 грудня, крім південно-східної частини, до кінця доби туман (видимість 200-500 метрів) та ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця.