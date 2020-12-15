Сьогодні, 15 грудня, у східній частині України прогнозується дощ та мокрий сніг, на решті території хмарно, але без істотних опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних областях на дорогах ожеледиця, у західних областях вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень на крайньому півдні та заході 1-6° тепла.

У Києві та області 15 грудня без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура протягом доби близько нуля градусів, на Київщині вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.