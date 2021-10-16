Сьогодні в Україні прогнозують сонячну погоду та туман

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Без опадів, лише вдень у більшості центральних та північних областей місцями невеликий дощ.
Вночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі прогнозується на рівні 1-6° тепла, вдень 10-15°; у південній частині вночі 5-10°, вдень 12-17°.
У Києві 16 жовтня без опадів, лише вдень по області місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Температура повітря вночі очікується в межах 1-6° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6°, вдень 12-14°.
- 9 жовтня у Закарпатській області, на горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували -9 °С.