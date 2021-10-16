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15 жовтня

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Сьогодні в Україні прогнозують сонячну погоду та туман

У суботу, 15 жовтня, в Україні прогнозують сонячну погоду та туман.

Субота, 16 жовтня 2021, 07:52

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Без опадів, лише вдень у більшості центральних та північних областей місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується на рівні 1-6° тепла, вдень 10-15°; у південній частині вночі 5-10°, вдень 12-17°.

У Києві 16 жовтня без опадів, лише вдень по області місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Температура повітря вночі очікується в межах 1-6° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі 4-6°, вдень 12-14°.

  • 9 жовтня у Закарпатській області, на горі Піп Іван Чорногірський, зафіксували -9 °С.
Теги: дощ, мороз, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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