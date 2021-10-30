У суботу, 30 жовтня, в Україні прогнозують теплу погоду.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В останні дні жовтня очікується тепла погода без опадів. Забезпечує таку синоптичну ситуацію поле високого тиску, а саме антициклон на ім’я Rosamunde.

Водночас у східній частині місцями можливі тумани. Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у західних областях 16-18°.

У Києві у суботу мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 12-14°.