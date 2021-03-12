Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, мокрий сніг, вдень на заході з дощем.
На дорогах, крім південного сходу, ожеледиця.
Вітер південний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вранці та вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі прогнозується 4-9°С, на Лівобережжі 10-15°С морозу, у західних областях близько 0°С; вдень температура коливатиметься на рівні від 3°С морозу до 2°С тепла, на заході країни та Одещині 3-8°С тепла.
В Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг; пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина; температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
- 11 березня в Україні переважно сонячна погода, температура коливалася від -3 °C до +5 °C.