Сьогодні в Україні буде прохолодно: прогнозуються дощі та снігопади.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, мокрий сніг, вдень на заході з дощем.

На дорогах, крім південного сходу, ожеледиця.

Вітер південний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вранці та вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі прогнозується 4-9°С, на Лівобережжі 10-15°С морозу, у західних областях близько 0°С; вдень температура коливатиметься на рівні від 3°С морозу до 2°С тепла, на заході країни та Одещині 3-8°С тепла.

В Карпатах вночі значний, вдень помірний сніг; пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина; температура вночі 4-9°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.