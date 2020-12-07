Сьогодні, 7 грудня, в Україні буде сонячна погода, мороз до -4 °C; на Закарпатті тепло - від +9 °C до +11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На всій території країни опади не очікуються. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у західних областях та Приазов’ї 17-22 м/с.

Температура вночі -6-11 °C, у західних областях місцями 0-5° морозу; вдень від -4 °C до +1 °C, на Закарпатті +7-11 °C.

У Києві та області 7 грудня опади не прогнозуються. У столиці вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі -6-8 °C, вдень -2-4 °C. На Київщині вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі -6-11 °C, вдень від -4 °C до +1 °C.