Сьогодні в Україні – сонячно та морозно

Сьогодні, 19 лютого, в Україні очікується сонячна та морозна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади очікуються лише вночі у Криму та Приазов’ї.

На півдні та сході країни окремі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у північній частині вночі 7-23° морозу, вдень 1-8° морозу; у південній частині вночі 10-23° морозу, вдень 1-9° морозу; на решті території вночі 18-24° морозу, вдень 10-12° морозу.

У Києві та Київській області 19 лютого без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-10 м/с. Температура вночі у столиці 20-22° морозу, вдень 10-12° морозу.