Covid-19 Україна

оновлено 19.02.2021 о 06:01

Всього:

1287141 (+0)

Хворіють:

128169 (+0)

Вилікувались:

1134120 (+0)

Померло:

24852 (+0)

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18 лютого

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Сьогодні в Україні – сонячно та морозно

Сьогодні, 19 лютого, в Україні очікується сонячна та морозна погода.

П’ятниця, 19 лютого 2021, 07:28

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Опади очікуються лише вночі у Криму та Приазов’ї.

На півдні та сході країни окремі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у північній частині вночі 7-23° морозу, вдень 1-8° морозу; у південній частині вночі 10-23° морозу, вдень 1-9° морозу; на решті території вночі 18-24° морозу, вдень 10-12° морозу.

У Києві та Київській області 19 лютого без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-10 м/с. Температура вночі у столиці 20-22° морозу, вдень 10-12° морозу.

  • Київ уже кілька днів поспіль засипає снігом. Через небачені останнім часом снігопади виникали затори на дорогах міста, а школярі отримали незаплановані “вихідні”.
Теги: мороз, опади, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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