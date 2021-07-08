Сьогодні, 8 липня, по всій Україні прогнозується малохмарна, сонячна та спекотна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощі протягом дня прогнозуються у деяких районах Одеської області та в Криму.

Температура повітря по всій країні коливатиметься від +28 °C до +29 °C.