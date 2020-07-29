Сьогодні, 29 липня, у західних та деяких центральних областях вдень прогнозується дощ, місцями грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також у західних областях прогнозуються град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря на більшій частині України буде коливатися від +27 °C до +31 °C, а на півдні до +34 °C.

Крім того, у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.