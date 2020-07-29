Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Також у західних областях прогнозуються град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря на більшій частині України буде коливатися від +27 °C до +31 °C, а на півдні до +34 °C.
Крім того, у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 28 липня в південно-східних областях України прогнозувалися дощі, місцями з грозами.
- 27 липня вдень у західних, Житомирській областях та в південній частині прогнозувалися грози, місцями шквали 15-20 м/с, в південній частині місцями значні дощі.