Сьогодні, 14 вечерсня, в Україні прогнозується суха та малохмарна погода, температура від +23 °C до +30 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14 °C, на узбережжі морів 15-17 °C, на сході країни 6-11 °C; вдень 22-27 °C, у південній частині та на Закарпатті 25-30 °C, на північному сході та в Карпатах близько 20 °C.

14 вересня у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.