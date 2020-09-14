Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14 °C, на узбережжі морів 15-17 °C, на сході країни 6-11 °C; вдень 22-27 °C, у південній частині та на Закарпатті 25-30 °C, на північному сході та в Карпатах близько 20 °C.
14 вересня у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 13 вересня в Україні прогнозувалася сонячно, без опадів, температура повітря до +30 °C.