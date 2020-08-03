Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +10..+15 °C, на півдні до +19 °C, вдень +23..+28 °C; у Карпатах вночі +6..+11 °C, вдень +15..+20 °C.
3 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Львівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 2 серпня практично по всій території України прогнозувалася ясна погода, лише в Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській та Полтавській областях вдень короткочасні дощі.
- Раніше повідомлялося, що у серпні середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 19−24 градусів тепла, що на кілька градусів вище за середні багаторічні значення.