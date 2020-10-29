Сьогодні, 29 жовтня, в Україні переважатиме суха погода, вранці туман, вдень повітря прогріється до +19°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вранці в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман, видимість 200-500 м.

Температура вночі +3-8 °C, вдень +10-15 °C, у південній частині вночі 8-13 °C, вдень 14-19 °C.

У Києві та Київській області завтра істотних опадів не очікується.

Крім того, у більшості районів східних областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

28 жовтня в Україні без опадів, температура вночі +4-9 °C, вдень +12-17 °C, на півдні – до +20 °C.