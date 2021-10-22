Сьогодні в Україні утримається тепла погода

Сьогодні, 22 жовтня, в Україні утримається тепла та безвітряна погода.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У п’ятниці на всій території країни без опадів, лише на Закарпатті невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температуру повітря вночі прогнозують в межах 7-12° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°.

У Києві 22 жовтня також без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі очікується близько 10°, вдень 16-18°.