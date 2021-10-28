Сьогодні, 28 жовтня, по всій території України прогнозується малохмарна погода та невелике потепління - до +16 °C. Лише у Сумській та Харківській областях вдень місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах температура коливатиметься від +12 °C до +15 °C.

На Півночі, в Центрі та на Сході стовпчики термометрів показуватимуть від +11 °C до +13 °C, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях – до +14 °C.

Найтепліше сьогодні буде на Півдні країни – до +16 °C.

28-29 жовтня у східних, більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.