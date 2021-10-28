Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах температура коливатиметься від +12 °C до +15 °C.
На Півночі, в Центрі та на Сході стовпчики термометрів показуватимуть від +11 °C до +13 °C, в Кіровоградській та Дніпропетровській областях – до +14 °C.
Найтепліше сьогодні буде на Півдні країни – до +16 °C.
28-29 жовтня у східних, більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- 27 жовтня в Україні опади не прогнозувалися, вдень максимум до +13 °C.