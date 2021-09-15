Сьогодні, 15 вересня, в Україні прогнозується сонячна та тепла погода. Опади не передбачаються.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура на переважній більшості території України буде прохолодною – від +20 °C до +23 °C, у Закарпатській області – до +25 °C.

У східних та південних областях повітря прогріється до +26 °C.

Опади сьогодні в Україні не прогнозуються.

15-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей прогнозується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.