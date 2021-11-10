У середу, 10 листопада, в Україні пануватиме антициклон TILDA, тому опадів сьогодні синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні від +6 °C до +10 °C.

У північних областях вдень +5-7 °C. Вітер південний, 3-8 м/с.

У Центрі країни температура повітря вдень підніметься до +7 °C. Вітер південний, 3-8 м/с.

На півдні також похолодання – до +7 °C. У східних областях вдень +3-5 °C.

На Київщині синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер південного напрямку, 3-8 м/с. Температура вночі -4-9 °C, вдень +3-8 °C. У Києві вночі близько -5 °C, вдень +3-5 °C.