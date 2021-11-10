Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні від +6 °C до +10 °C.
У північних областях вдень +5-7 °C. Вітер південний, 3-8 м/с.
У Центрі країни температура повітря вдень підніметься до +7 °C. Вітер південний, 3-8 м/с.
На півдні також похолодання – до +7 °C. У східних областях вдень +3-5 °C.
На Київщині синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер південного напрямку, 3-8 м/с. Температура вночі -4-9 °C, вдень +3-8 °C. У Києві вночі близько -5 °C, вдень +3-5 °C.
- 9 листопада прогнозувалося, що денна температура в Україні значно знизиться, а в деяких областях на Сході і Півдні пройдуть дощі.