Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер південний, в південній частині північно-східний, 3-8 м/с, у Приазов’ї та в Криму 5-10 м/с.
Температура вночі -4-9 °C, вдень +1-6 °C; у західних та південних областях вночі -1-6 °C; вдень +4-9 °C.
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі -4-9 °C, вдень +1-6 °C; у Києві вночі -4-6 °C, вдень +2-4 °C.
- 16 листопада погода у північних, центральних та східних областях України прогнозувалася холодною – від +1 °C до +5 °C.