Сьогодні, 17 листопада, по всій території України прогнозується сонячна та холодна погода, найтепліше буде у Криму - до +9°C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер південний, в південній частині північно-східний, 3-8 м/с, у Приазов’ї та в Криму 5-10 м/с.

Температура вночі -4-9 °C, вдень +1-6 °C; у західних та південних областях вночі -1-6 °C; вдень +4-9 °C.

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі -4-9 °C, вдень +1-6 °C; у Києві вночі -4-6 °C, вдень +2-4 °C.