У вихідні в Україні очікуються спека: температура вдень складе від +17 до +35. При цьому прогнозуються грози і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 13 червня, вдень на більшій частині території країни очікуються дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий).

Температура вночі від +16 до +21, у Карпатському регіоні від +14 до +18; вдень від +27 до +33, на сході країни до +35, у південній та західній частинах від +25 до +30. Вітер південно-східний, північно-східний 7-12 м/с.

У Києві ввечері 13 червня можливі короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/сек. Температура вночі + 18-20, вдень + 30-32. У Київській області ввечері також ймовірні опади. Температура вночі + 15-20, вдень + 28-33.

У неділю, 14 червня, вдень і вночі по всій території країни очікується дощ, місцями з грозами; на Прикарпатті вночі очікується мокрий сніг.

Температура вночі від +16 до +19, у Карпатському регіоні від +13 до +16; вдень від +25 до +30, на сході країни до +31, у південній +22 до +28, у західній частині від +22 до +24. Вітер змінних напрямків 7-12 м/с.

У Києві та області 14 червня місцями значні дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м / с, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/сек. Температура вночі + 14-19, вдень + 23-28.